Bayrisches Justizopfer bekommt 600.000 Euro

Der Fall Mollath gilt als einer der größten Justizskandale der jüngeren bayrischen Geschichte: Das zu Unrecht gegen seinen Willen mehr als sieben Jahre in der Psychiatrie untergebrachte Nürnberger Justizopfer Gustl Mollath bekommt vom Freistaat Bayern 600.000 Euro. Mollath war in einem im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit mit seiner früheren Frau geführten Pozess 2006 wegen Wahnvorstellungen zwangseingewiesen worden. In dem Prozess hatte Mollath über Schwarzgeldgeschäfte seiner Frau für eine Großbank berichtet - später stellte sich heraus, dass die Vorwürfe zutrafen.