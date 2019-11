Transgender Jill Deimel: „Hatte Suizidgedanken“

Als Junge geboren, aber mit den falschen Geschlechtsmerkmalen ausgestattet - so beschreibt sich Model und Autor Jill Deimel selbst. Schon in frühester Kindheit wusste er, dass etwas nicht stimmt. Wie er seine Kindheit erlebt hat, warum geschlechtsangleichende Operationen nicht alleine der Schlüssel zum Glück waren und warum er seiner ersten Freundin vielleicht sogar sein Leben verdankt? Mit Moderatorin Sasa Schwarzjirg spricht er am Set zum Kampagnen-Shooting für Gabriele Iazzetta offen über seine lange Leidengeschichte und sein heutiges Glück.