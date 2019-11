Feuerwehrmann als Serien-Brandstifter entlarvt

99.000 Feuerwehrmitglieder leisten in Niederösterreich freiwillig ihren schwierigen Dienst. Umso ärgerlicher die zwei schwarzen Schafe. Am 25. Mai heulten zum ersten Mal die Alarmsirenen - der Beginn einer unheimlichen Serie im südlichen Landesteil, die in der Nacht zum Samstag mit brennenden Strohtristen auf einem Pferdehof endete.