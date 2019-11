Im Nationalrat beschlossen: Kufstein wird mautfrei

„Nachdem seit der Abschaffung der Mautfreiheit 2013 jahrelang ergebnislos diskutiert wurde und die Belastung für die Menschen in dieser Zeit von Jahr zu Jahr weiter angewachsen ist, haben ÖVP-Bundesparteiobmann Sebastian Kurz und Tirols Landeshauptmann Günther Platter im Sommer den Stein für eine Lösung ins Rollen gebracht“, freut sich Hermann Gahr, Sprecher der Tiroler Nationalräte, nach der Budgetausschusssitzung. Auch wenn SPÖ und FPÖ bis zuletzt versucht hätten, eine rasche Lösung zu torpedieren, sei der Weg für die Verkehrsentlastung der Menschen in Kufstein und in den Gemeinden der Unteren Schranne nun frei. „Im Gegensatz zu SPÖ und FPÖ stehen wir zu unserem Wort und sorgen dafür, dass die Menschen in der Grenzregion Kufstein nicht vom Verkehr überrollt werden“, so Gahr.