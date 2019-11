So hilft mir der Olympiasieger

Kainz, der seit dreieinhalb Jahren mit Steinacher-Tochter Marlene liiert ist, nimmt gerne Ratschläge des Olympiasiegers an: „Er hat tolle Tipps aus dem Sport. Auch, wie man sich abseits des Spiels verhält“, so der Teamspieler, der durch die Einsätze gegen Norwegen und Dänemark nur zwei freie Tage hatte. Für Kainz kein Problem. „Er ist ein Trainingsmonster, will immer spielen“, weiß Coach Mason. „Manchmal muss ich ihn sogar bremsen.“