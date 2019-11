In Europa auf der Überholspur

Steiermarks Rallye-Staatsmeister Niki Mayr-Melnhof wollte nach seinem ersten nationalen Titelgewinn 2018 heuer erstmals in die Europameisterschaft (ERC) reinschnuppern. Nach einigen Top-Platzierungen hat der Frohnleitner Benzinbruder aber Lust auf mehr. 2020 folgt der Großangriff in Europa, auch ein nationales Kurz-Comeback steht bei Niki am Plan.