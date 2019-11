In Portugal vermisste Salzburgerin vermutlich tot

Die Salzburgerin war zuletzt am Abend des 28. Juni östlich von Pedralva, eine Ortschaft von Vila do Bispo, im Landesinneren der Algarve-Küste gesehen worden. In dieser Gegend wurde jetzt eine stark verweste Leiche in einem Gebüsch entdeckt. Die einheimische Person, die den Leichnam gefunden hatte, alarmierte die Polizei. Alles würde darauf hindeuten, dass es sich bei den sterblichen Überresten um die junge Österreicherin handelt, hieß es in einem Online-Bericht von „Portugalresident“ am Montag.