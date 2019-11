3000 Haushalte waren in Leibnitz ohne Strom

Vorübergehend mussten am Montag rund 3000 Haushalte im Bezirk Leibnitz ohne Strom auskommen. Der Grund dafür konnte in Unterpremstätten gefunden werden, wie Urs Harnik von der Energie Steiermark erklärt. Es wird davon ausgegangen, dass ein Mitarbeiter einer Baustelle mit einer Hacke unabsichtlich eine 20 KV-Leitung durchtrennt haben dürfte. So sei ein Kurzschluss entstanden, der den Stromausfall auslöste. Mittlerweile dürften aber wieder so gut wie alle Haushalte - Ausnahmen nicht ausgeschlossen - am Stromnetz hängen.