Zahnbürsten-Roboter und Garagenbastler in Lehen

Unterwasser-Drohnen, Zahnbürsten-Roboter, selbstgebaute Synthesizer, Mode-Upcycling oder Retro-Spieleentwicklung: Am Samstag zeigten experimentierfreudige Selbermache aus dem In- und Ausland in der TriBühne Lehen, wie sie traditionelles Handwerk neu interpretieren. 800 Besucher staunten, wie die Tüftler ihre Ideen mit modernen Technologien umsetzten.