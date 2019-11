SAK mit Kantersieg in die Winterpause

Wals-Grünau ließ gegen Schlusslicht Bischofshofen ein Dutzend Sitzer aus – so wurde Coach Franz Aigner lange auf die Folter gespannt. Erst in der 88. Minute erlöste Bernhofer seinen Trainer, traf per Kopf nach einem Corner zum 1:0 gegen sehr defensiv eingestellte Gäste. Die wiederum bleiben nun bei nur einem Herbstzähler stehen – nach der Punkteteilung beginnt der BSK im Frühjahr aber bei Null.