Die unglaubliche Entführung von Walter Palmers

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Heute vor 42 Jahren beginnt eine der spektakulärsten Entführungen in der österreichischen Kriminalgeschichte. Die Entführung des Industriellen Walter Palmers. In die knapp 100 Stunden dauernde Geiselnahme gibt Historiker und Autor Thomas Riegler spannende Einblicke (zuletzt von ihm erschienen: „Österreichs geheime Dienste“, 2019).