56-Jähriger klickte auf verhängnisvolle E-Mail

Opfer eines fiesen Internetbetruges wurde am Freitag in der Früh ein 56-jähriger Einheimischer in Innsbruck. Er klickte auf den Link einer E-Mail mit dem angeblichen Absender eines Bankinstitutes. Ohne auf die Forderungen einzugehen, wurde ein niedriger fünfstelliger Eurobetrag vom Konto des Mannes gestohlen!