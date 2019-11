Austria: Nach dem Brief muss die Post abgehen

„Hand bleibt ausgestreckt“

Weshalb sich vor dem Mattersburg-Heimspiel das Präsidium mit einem offenen Brief an die violetten Fans wandte. „Es sind unsere Leistungen und Ergebnisse, die der Grundauslöser für all die Unzufriedenheit, all die Emotionen bilden. Häufigkeit und Ausmaß an Fehlverhalten weisen aber darauf hin, dass einigen wenigen nicht klar zu sein scheint, wofür die Austria steht“, heißt es. Und abschließend: „Unsere Hand bleibt ausgestreckt und der Wille zum Dialog groß.“