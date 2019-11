„Sie haben die Ideologie des IS in Graz gelebt“

„Ideologie des IS in Graz leben“

„Das Milieu, in dem das entsteht, muss genau angeschaut werden, und das tun wir hier“, betonte der Staatsanwalt. Im Verein Taqwa habe man nichts anderes getan „als die Ideologie des IS in Graz zu leben“. Auch in Wien konnten die IS-Anhänger in ihrer eigenen Schule ihre T-Shirts tragen oder die Fahne bei einer Demonstration mitführen. „Es ist erschreckend, wenn man sich das anschaut. In Wien ist das hingenommen worden, als Folklore oder so“, prangerte der Ankläger an.