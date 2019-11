Matthäus: „Was Salzburg zeigt, ist herausragend“

„Krone“: Herr Matthäus, ist für Salzburg in der Champions League nach dem 1:1 in Neapel der Zug in Richtung Achtelfinale bereits abgefahren?

Lothar Matthäus: Es sieht mehr nach Europa League aus, doch sie dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Was Salzburg zeigte, ist herausragend für den österreichischen Fußball. Wie sie gegen Liverpool und Napoli aufgetreten sind, war allererste Sahne. Ich wünsche ihnen, dass es zum Wunder Aufstieg reicht.