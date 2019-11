Halber Meter Neuschnee: Winter schlägt erstmals zu

Laut Sebastian Koblinger vom Wetterdienst UBIMET sind am Freitag in ganz Tirol zum Teil intensive Niederschläge zu erwarten. „In Osttirol regnet bzw. schneit es in höheren Lagen bereits am Morgen, in Nordtirol ab dem Vormittag. Abends werden die Niederschläge wieder schwächer, in Osttirol halten sie etwas länger an“, so Koblinger.