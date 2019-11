„Advent in Tirol“ lädt zur Stillen Zeit

Stimmungsvolle Stunden, kulinarische Genüsse und regionales Brauchtum fernab vom großen, lauten Weihnachtstreiben - das können Besucher auf allen neun Märkten, die zu „Advent in Tirol“ gehören (Innsbruck, Seefeld, Achensee, Hall in Tirol, Kitzbühel, Kufstein, Lienz, Rattenberg und St. Johann in Tirol) erleben. Für Tirol bilden Adventsveranstaltungen neben den Openings in den Skigebieten eine zweite wichtige Angebotssäule zum Start der Wintersaison.