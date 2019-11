Trümmerfeld auf dem Riederberg

Nach dem Horrorunfall am Mittwochnachmittag bei Münchendorf im Bezirk Mödling - wie berichtet, war dort ein Sportwagen mit hohem Tempo in einen Sattelschlepper gerast, der Lenker starb - forderte auch in den Abendstunden sowie gestern eine Serie schwerer Unfälle die Einsatzkräfte in Niederösterreich. Im Bezirk Tulln glicht die Straße auf der Riederberghöhe beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehrleute aus Ollern einem Trümmerfeld. Ein Kombi, ein Geländewagen sowie ein Kleintransporter waren zusammengekracht.