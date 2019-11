FH Salzburg lässt 10.000ste Absolventin hochleben

Johanna Hattinger steht stellvertretend für insgesamt 10.286 andere: Sie hat ihre Ausbildung an der FH Salzburg gemacht und ist somit bestens für die nächsten Karriereschritte gewappnet. Die 23-jährige Stadt-Salzburgerin studierte den englischsprachigen und international ausgerichteten Bachelor „Innovation & Management in Tourism“, spricht mehrere Sprachen und strebt nun das Masterstudium an der Diplomatischen Akademie in Wien an.