Sattelzug geriet während der Fahrt in Brand

Stau im Frühverkehr am Donnerstag auf der A21 in Niederösterreich: Ein Lkw hatte während der Fahrt plötzlich zu brennen begonnen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an Kräften zum Einsatzort aus. Nach einer Sperre konnte zumindest ein Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Stau reichte kilometerweit.