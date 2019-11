Skilehrerverband besinnt sich alter Tradition

Auf den altbewährte Namen setzt der Tiroler Skilehrerverband. Nachdem dieser im Jahr 2005 zu „Snow Sport Tirol“ umstrukturiert wurde, heißen nun wieder alle Tiroler Skischulen „Tiroler Skischule“. Grund dafür sei – so erklärte der Präsident des Tiroler Skilehrerverbands Richard Walter –, dass man deutlicher auf die Skisportqualität in Tirol aufmerksam machen möchte. „Die Tiroler Skischule genießt schon fast Kultstatus und ist auch im Englischen ein bekannter Begriff. Mit dem deutschsprachigen Namen wollen wir uns von der internationalen Konkurrenz abheben“, so Walter.