Größte Tier-Sendung im deutschsprachigen Raum!

Österreichs neues Tiermagazin „Entenfellners Tierwelt“ zeigt die Faszination und Vielfältigkeit der Tierwelt. Vom heimischen Haustier bis hin zum exotischen Wildtier - so unterschiedlich die Tiere, so unterschiedlich die Geschichten. Am Dienstagabend fanden sich in der Wiener St. Marx Restauration zahlreiche Gäste zur Präsentation der Sendung ein und zeigten sich begeistert vom Konzept. Moderator Andreas Moravec führte durch den Abend.