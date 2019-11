Bürgermeister in St. Veit droht hohe Geldstrafe

Für Kopfschütteln sorgt die Situation in St. Veit: Die Gemeinde hat den Betrieb der Seniorenheime ausgelagert. Wegen fehlendem Fachpersonal zeigte das Land den Ortschef an. Dass dem Bürgermeister nun aber eine hohe Geldstrafe für etwas droht, das er nicht beeinflussen kann, lässt die Wogen in St. Veit hochgehen.