Mit Katzenmord geprahlt: Alles nur blöder Scherz?

Katze überfahren?

Eine Anzeige wegen Tierquälerei wurde erstattet; die Angaben des Hauptverdächtigen brachten am Dienstag aber eine Wende im Fall. Demnach hätten unbeteiligte Jugendliche, was diese auch dem Schuldirektor gegenüber bestätigten, schon vor Schulbeginn die vermutlich überfahrene Katze am Straßenrand liegen sehen. Und weil die beiden zunächst Verdächtigen einem Mitschüler, der Katzen sehr liebt, eines „auswischen“ wollten, hätte der Jugendliche in dem Video mit dem Katzenmord geprahlt.