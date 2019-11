15.411 Führungskräfte besuchten Linzer Akademie

„Die LIMAK nimmt auf der Ebene der Führungskräfte eine wesentliche Rolle ein und sorgt mit ihrem Angebot für bestens ausgebildete Manager, die am Puls der Zeit agieren“, so Generaldirektor Franz Gasselsberger, Präsident der LIMAK. Er selbst ging durch die Schule der internationalen Managementausbildung in Linz.