Emma Watson: „Habe eine Beziehung mit mir selbst“

Die 29-Jährige hat sich entschlossen, ihren Beziehungsstatus anders zu nennen als „Single“. Das Wort passt ihr einfach nicht. Sie sieht sich vor ihrem 30. Geburtstag im April lieber als jemand, der sich selbst als Partner hat. So habe sie keinen Stress mit all den Erwartungen zum Dreißiger. Doch das sei erst seit Kurzem so.