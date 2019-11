US-Regierung tritt aus Pariser Klimaabkommen aus

Das Pariser Klimaabkommen trat vor genau drei Jahren am 4. November in Kraft, Trumps Vorgänger Barack Obama hatte es damals unterzeichnet. Bevor ein Staat kündigen durfte, musste es erst drei Jahre wirksam sein. Besiegelt sein wird der Ausstieg der USA wiederum in einem Jahr - und damit erst nach der nächsten US-Präsidentenwahl am 3. November 2020.