Buchpreis geht heuer an Norbert Gstrein (58)

Debütpreis in weiblicher Hand

Ganz in weiblicher Hand bleibt dagegen weiterhin der Debütpreis: Nach Friederike Gösweiner, Nava Ebrahimi und Marie Gamillscheg ging heute auch der vierte Debütpreis an eine Autorin. Angela Lehner, in Berlin lebende Klagenfurterin des Jahrgangs 1987, wurde für ihren ersten Roman „Vater unser“ heuer bereits mit dem Franz-Tumler-Literaturpreis und dem Literaturpreis Alpha ausgezeichnet und stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Über ihre in einer psychiatrischen Anstalt befindliche Ich-Erzählerin Eva Gruber hatte es schon in der Volksschule geheißen: „Die Eva lügt immer“. „Unzuverlässig ist sie, die Erzählerin, respektlos und verletzlich zugleich, und sie kehrt damit nicht nur die Welten der Irren und der Normalen um, sondern stellt auch sämtliche, zumeist männliche Autoritäten und deren Ordnungen infrage“, meinte die Jury zu dem Roman, der „Familiengeschichte, Krankenhausreport und Krimi in einem“ sei.