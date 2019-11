Kalter Mai bewahrte Tiroler Wald vor dem Supergau

Das Wichtigste: schnell und gezielt reagieren

Dass Tirol an einer Katastrophe vorbeischrammte, sei aber nicht nur dem Glück zu verdanken, sondern auch den Strukturen. Den Waldaufseher in jeder Gemeinde gebe es nur in Tirol und Vorarlberg und dessen Rolle sei im Kampf gegen den Borkenkäfer zentral. Fuchs: „Das Wichtigste ist, schnell zu reagieren und das machen unsere Waldaufseher in enger Zusammenarbeit mit den Bezirksforstinspektionen exzellent.“ Eine Art Notfallplan definiere exakt die Maßnahmen, die im Ernstfall zu treffen sind.