Drogerie-Riese hofft auf Medikamente im Regal

Der Drogist will in Österreich schon länger rezeptfreie Medikamente verkaufen: Die Richter hatten 2016 und 2017 die Anträge aus formalen Gründen abgelehnt. dm hofft, dass das Gericht die Frage in der ersten Jahreshälfte 2020 beantwortet. Ab 2021 könnten Supradyn und Co angeboten werden.