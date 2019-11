Finale der TGKK-Initiative: Mander, bleibts g’sund

Enormes Interesse

Mittwoch am Abend fand im Gasthaus Bierstindl in Innsbruck das Finale der Aktion statt. Das Interesse war dabei so groß, dass sogar noch Stühle organisiert werden mussten. Dabei betonte TGKK-Obmann Werner Salzburger: „Als beste Medizin gilt immer noch die Vorsorge. Mit dieser Initiative wollen wir die Männer dazu ermutigen, sich regelmäßig beim Arzt durchchecken zu lassen.“ Wie regelmäßig das Männer machen oder eben nicht machen, dazu gab es dann Einblicke von Gästen, unter anderen TT-Chefredakteur Alois Vahrner und „Krone“-Tirol-Chefredakteur Claus Meinert. Beide betonten die Wichtigkeit von Vorsorgeuntersuchungen und auch, dass sie diese auch regelmäßig machen würden.