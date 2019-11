ÖBB-Brücke am Pass Lueg erfolgreich eingehoben

Mit einem spektakulären Höhepunkt ging am Nachmittag trotz schwieriger Windverhältnisse die Brückenerneuerung der ÖBB am Pass Lueg in die finale Phase. Nachdem die alte Eisenbahnbrücke am Mittwoch ausgehoben und abtransportiert wurde, konnte am Freitag die neue und moderne Stahlkonstruktion über die Salzach mittels Spezialkran in Millimeterarbeit an ihren endgültigen Einsatzort gehoben werden. Das Tragwerk der Salzachbrücke ist 70 Meter lang, zehn Meter hoch und wiegt 350 Tonnen. Im Vorfeld waren bereits die Widerlager, auf denen die Brücke aufliegt, komplett erneuert worden. Bereits im Vorjahr wurde das Tragwerk für das erste der beiden Streckengleise in diesem Bereich der Tauernstrecke ausgetauscht.