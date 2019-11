Turbulentes Alllerheiligen für Weizer Feuerwehren

Bereits um 5.32 Uhr war am Allerheiligen-Morgen Tagwache für die Stadtfeuerwehr Weiz und Landscha - in Thannhausen, Ortsteil Oberfladnitz, stürzte ein Pkw-Lenker mit seinem Kleinwagen in ein Bachbett. Das Wrack wurde mittels Kran geborgen, der Insasse vom Roten Kreuz versorgt. Einsatzende: 6.30 Uhr.