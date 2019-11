Trumpfass beim Meister: Mücke sticht immer!

Der will sich im ersten Halbfinalfight in Götzis in eine gute Ausgangsposition fürs Heimduell in einer Woche und den Einzug ins Finale - wenn alles nach Plan läuft, gegen Klaus - manövrieren. Mühlbacher trägt dabei als Startkämpfer große Verantwortung. Läuft’s bei ihm, ist das zumeist ein gutes Omen fürs ganze Team. Von den rot-weiß-roten Gegnern in der 57-kg-Klasse, ganz egal in welcher Stilrichtung, hat das kleine Walser Leichtgewicht keinen zu fürchten. „Die Jungen sind vielleicht schneller, aber ich habe die Routine.“