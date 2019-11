Um Mitternacht wurden die Aschenbecher weggeräumt

Lokalbetreiber im Dilemma

Der 1. November läutete eine neue Ära in der heimischen Gastronomie ein. Es gilt - nach langem Hin und Her - ein absolutes Rauchverbot. Dass es ausgerechnet zu Halloween, in einer großen Partynacht, in Kraft trat, brachte die Lokalbesitzer in ein Dilemma: Lasse ich die Gäste noch bis Mitternacht rauchen - oder verbiete ich das Qualmen schon den ganzen Abend lang?