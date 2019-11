Rapid: Gemeinsame Liste „nicht sinnvoll möglich“

Offener Brief der Legenden

Anlässlich der Diskussionen um die Nachfolge von Noch-Präsident Michael Krammer hatten sich am Donnerstag auch sieben Rapid-Legenden zu Wort gemeldet. „Lasst die Mitglieder entscheiden!“, hieß es in einem Offenen Brief von Ernst Dokupil, Herbert Feurer, Kurt Garger, Christian Keglevits, Michael Konsel, Hans Krankl und Peter Pacult.