Witwen trauern: „Unser Schmerz wird nie vergessen“

„Schmerz wird nie vergehen“

2017 die Hochzeit, im selben Jahr die Geburt ihres Sohnes, er heißt - wie sein Vater - Alois: „Und wir sind so zufrieden gewesen, in unserem hübschen Häuschen.“ In dem Barbara Schmitner mittlerweile nicht mehr wohnt: „Weil mich alles darin an meinen Mann erinnert hat und dadurch der Schmerz noch größer war.“ Der Schmerz - wie groß ist er jetzt? „Er wird nie vergehen“, sagen die Frauen.