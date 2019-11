Die Grippeimpfung startet nun in Tirol

Influenza ist die Infektionserkrankung mit den meisten Folgetodesfällen vor allem in der Altersgruppe über 50 Jahre in Österreich. Jährlich sterben bei uns über 1000 Menschen an den Folgen. Nun beginnt die Grippeimpfung in Tirol. Damit kann man sich selbst und seine Mitmenschen wirksam vor einer Ansteckung bewahren.