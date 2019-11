„Pensionisten schauen nun durch die Finger“

Um drei Jahre früher und ohne finanzielle Einbußen in Pension gehen. Diese verlockende Möglichkeit, sich mit 62 Jahren in den Ruhestand zu verabschieden, haben FPÖ und SPÖ am 19. September im Parlament beschlossen. Wie das in der Realität aussieht, weiß Roman Scherer aus Wörgl zu erzählen. Ihm brachte diese „Verlockung“, so wie vielen anderen, große Einbußen.