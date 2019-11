Mit dem Auto „rutschfest“ durch den kalten Winter

Die Uhren sind es (hoffentlich) schon seit Sonntag – nun sind die Autos an der Reihe: Haben Sie Ihren fahrbaren Untersatz schon auf die Winterzeit umgestellt? Wenn nicht, sollten Sie sich sputen. Denn ab morgen, 1. November, gilt wieder die „witterungsabhängige Winterausrüstungspflicht“. Heißt im Klartext: Bei winterlichen Straßenbedingungen – also bei Schnee, Matsch oder Eis – müssen am Fahrzeug Winterreifen mit einer Mindestprofiltiefe von vier Millimetern (fünf bei Diagonalreifen) montiert sein!