Das fantastische Abenteuer des kleinen Riesen Rega

Ketterschrek hat Drachen ihre Zauberperlen gestohlen

Als Rega den größten und ältesten Wald in Arundia betritt, ahnt der kleine Riese noch nicht, dass dies der Anfang eines großen Abenteuers ist: Denn der Ketterschrek hat die Zauberperlen der Drachen gestohlen. Die Perlen sind nämlich sehr wertvoll, stecken voller Magie und machen jeden froh, der mit ihnen spielt. Gemeinsam mit seiner Schwester, der Traumelfe Frider und dem kleinen Drachen Sput will Rega die gestohlenen Schätze zurückholen. Nur ist das gar nicht so einfach, denn der Kletterschek ist ein grimmiger Geselle, der auf dem Zornberg in einer Eisfestung lebt.