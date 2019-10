Kommentar: Arbeit bei Rapid besser als der Ruf

Fakt ist, dass Michael Krammer und Co. einen gesunden Verein (30 Millionen Euro Umsatz, 15 Millionen positives Eigenkapital) übergeben. Am lautesten ist der Ruf nach Veränderung bei der Nachwuchsarbeit. Was ist der Status quo - die „Krone“ fragte nach: „Wenn wer glaubt, dass wir kein sportliches Konzept haben, ist er ein Hirsch“, schüttelt Barisic den Kopf.