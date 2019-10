Der Duft der weißen Diamanten

Welcher Duft? „Der weiße Trüffel riecht eben nach weißem Trüffel, das aber in vollster Konsequenz. So wie Vanille eben nach Vanille duftet“, suchen die stolzen Italiener an den Verkaufsständen gleich gar keine Vergleiche. Am kulinarischen Star der Veranstaltung, der weltberühmten weißen Alba-Trüffel, kommt man ohnedies nicht vorbei. Dino Icardi, Direktor Alba Export, tischte gleich zum Start groß auf. Mit südländischem Temperament preist er seine Ware an: „Das Beste vom Besten.“