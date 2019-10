Simon Pegg komplett abgemagert: Ehefrau weinte

Pegg trainierte sich in einem Zeitraum von sechs Monaten von ursprünglich 79 Kilogramm auf 69 Kilogramm herunter. Der Körperfettanteil des 49-Jährige reduzierte sich in diesem Zeitraum auf acht Prozent. Normal ist bei Männern in Peggs Alter ein Körperfettanteil von 11 bis 22 Prozent (laut Wikipedia).