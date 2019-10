Ronaldo will nur noch die wichtigen Spiele spielen

Karriereende

„Ich habe mich in den letzten fünf Jahren mit dem Gedanken angefreundet, mich außerhalb des Fußballs zu sehen. Wer weiß, was im nächsten oder übernächsten Jahr passiert. Ich liebe den Fußball noch immer. Ich liebe es, die Fans und die, die Ronaldo lieben, zu unterhalten. Das Alter spielt keine Rolle, es geht nur um die Mentalität", so Ronaldo, der selbst seinen Sohn nicht gewinnen lassen kann, wie das Video aus dem Privatjet oben zeigt.