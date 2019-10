Die Vorbereitungen laufen seit Tagen auf Hochtouren. Tonnen an Material und auch bereits die ersten Eisblöcke wurden herangekarrt, um den „Ice Magic“-Eispalast wieder zu realisieren. „Das Spektakel im Volksgarten ist nicht notwendig, es gibt genug versiegelte Flächen in Linz, wie etwa das Jahrmarktgelände, wo so etwas sicher besser hinpassen würde“, macht Umweltstadträtin Eva Schobesberger, die im Stadtsenat der Förderung für das Projekt nicht zugestimmt hatte, ihrem Ärger Luft.