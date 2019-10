Der höchste Turm der Welt in Rot-Weiß-Rot

Der Burj Kalifa leuchtet immer wieder in den unterschiedlichsten Farben - wie am Sonntag ganz in Rot mit der Aufschrift „Happy Diwali“ - „Alles Gute zum Lichterfest“. Das Lichterfest ist ein mehrtägiges, bedeutendes hinduistisches Fest in vielen vom Hinduismus geprägten Ländern. Traditionell beginnt es am 15. Tag des Hindumonats Kartik, heuer war dies der 27. Oktober.