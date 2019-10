Verseuchtes Gammelfleisch auch in Fertiggerichten

Das Verbraucherschutz-Ministerium in Hessen habe bestätigt, dass Wilke-Wurst auch für Fertiggerichte verwendet wurde - diese sollen allerdings bereits aus dem Verkehr gezogen worden sein. Dennoch fordert der Chef des Verbraucherschutz-Vereins Foodwatch detailiertere Informationen von den Behörden. „Sie müssen endlich alle bekannten Namen von betroffenen Herstellern, Marken, Produkten und Verkaufsstellen nennen. Es wird gemauert und vertuscht“, ärgerte sich Martin Rücker gegenüber der Zeitung. Die Befürchtung des Verbraucherschützers: „Wir müssen davon ausgehen, dass in Haushalten und Supermärkten noch Fertiggerichte lagern, in denen Wilke-Ware verarbeitet wurde.“