Auf zum Sterne-Laternenfest mit dem Ohrwurm Bakabu

Das Laternenfest steht vor der Tür: Rechtzeitig zu der bei Kindern so beliebten Tradition gibt es ein neues Abenteuer mit Bakabu und seinen Freunden. In "Bakabu und das Sterne-Laternenfest" macht sich der Ohrwurm aus dem weit entfernten Singeland jetzt zusammen mit der Tontaube Charlie Gru und dem Knallfrosch Mimi Lou auf den Weg in den Süden zum Sterne-Fest der Gänse. Gewinnen Sie mit krone.at eines von fünf Exemplaren des tollen neuen Bakabu-Abenteuers.