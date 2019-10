Österreich feiert 1955 Abzug der Besatzungsmächte

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Der Ursprung des österreichischen Nationalfeiertags am 26. Oktober geht auf das Jahr 1955 zurück: Erst mit dem Staatsvertrag, der im Mai unterzeichnet wird, ist klar, dass die vier alliierten Besatzungsmächte das Land verlassen werden und Österreich seine staatliche Souveränität zurück erhält. Am 25. Oktober verlässt schließlich der letzte fremde Soldat Österreich. Am 26. Oktober 1955 erklärt Österreich per Bundesverfassungsgesetz seine immerwährende Neutralität, die u.a. den Beitritt zu militärischen Bündnissen und die Errichtung militärischer Stützpunkte fremder Mächte auf eigenem Staatsgebiet ausschließt.